Condomínio de Rio Branco abre processo de licitação para contratação de serviços

A administração do Condomínio Residencial Via Parque abriu processo de licitação para contratação de pessoa física interessada na prestação de serviços de técnicos especializados em engenharia. O prazo para entrega de propostas é até o dia 21 de maio.

Apresentação de proposta de honorários deve conter um caderno básico orçamentista com pintura externa de quarenta e quatro (44) prédios residenciais, bem como pintura interna de áreas de uso comuns dos blocos (paredes do hall de entrada, portas, escadas, teto e corrimãos, alambrados e calçadas), uma (01) casa de manutenção, administração, guarita, lixeiras, quiosque de churrasqueiras, muros e caixas d´águas do condomínio.

A proposta prevê fiscalização da execução dos serviços de pintura do residencial, das fases preliminares até a conclusão das atividades e deve ser entregue na recepção do condomínio, localizada na Estrada da Floresta, nº 1893, próximo ao Via Verde Shopping, ou pelo e-mail, comissã[email protected]

