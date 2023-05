Confira os gabaritos do processo seletivo da Secretaria de Educação do Acre

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou nesta segunda-feira (29), o gabarito preliminar da prova objetiva do processo seletivo da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE). O certame tem por objetivo preencher, em caráter temporário, 4.466 vagas para cargos de nível médio, magistério e superior.

Os gabaritos já estão disponíveis para consulta.

A prova objetiva do certame foi aplicada neste domingo, dia 28 de maio, nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, no Estado do Acre. Os portões abriram às 12h e a prova teve início às 13h, de acordo com o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

O processo seletivo possui uma validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

