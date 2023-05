Conheça as acreanas que estão brilhando nas passarelas do São Paulo Fashion Week

Um dos assuntos mais comentados na imprensa brasileira é a 55ª edição do São Paulo Fashion Week. A coluna Douglas, do portal ContilNet, separou dois rostos que estão dando o que falar nesta edição. E claro, que ficamos ainda mais emocionados em saber que esses rostos, são duas acreanas maravilhosas, que estão brilhando muito no mundo da moda. Bora conferir!

Aos 16 anos, natural do município de Sena Madureira, a acreana Sheynna Gabriely de Souza Dobbins, 1.83 de altura, é um dos rostos mais badalados do São Paulo Fashion Week. Sua estreia foi destaque em grandes portais como Uol, Terra, IG, o Liberal, Capricho, entre outros.

Em seu primeiro desfile profissional em São Paulo, Sheynna já desfilou para várias marcas nacionais, além de ensaios para revistas famosas do grupo Globo, como a Vogue Brasil, que também está presente em vários países.

A senamadureirense teve a oportunidade de estrear ao lado da atriz Camila Queiroz, a eterna Angel de Verdade Secretas, e também na noite desta sexta-feira ao lado da campeã do BBB 20, a médica e influenciadora digital Thelma Assis. Sheynna faz parte do time de top model da Way, que tem sede em São Paulo, e está há quatorze anos no mercado.

Outro rosto que está agitando o mundo da moda em São Paulo é a acreana Selena. Moradora do bairro Canaã em Rio Branco no Acre, a modelo Bruna Danyele Silva de Holanda, mais conhecida como Selena, nome artístico batizado pela agência paulista Another Angecy, a acreana é um dos rostos mais disputados pelas marcas, para o São Paulo Fashion Week 2023.

Nascida em Rio Branco, a jovem de 17 anos começou a carreira em 2022, após ser vista enquanto vendia milhos em uma barraca onde auxiliava a família. Hoje, desponta entre as apostas da agência Another, reunindo no currículo desfiles importantes, participações no São Paulo Fashion Week e campanhas de moda e beleza. Sem pausas, e em ritmo frenético, a modelo acreana vive uma maratona de desfiles no maior evento de moda da América Latina.

E a gente tá vibrando com essas acreanas explodindo talento no SPFW! Voem meninas!