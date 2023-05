Conheça Ricardo Araújo, indicado de Petecão para presidir o Dnit no Acre

Prestes a assumir oficialmente a superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Acre, o engenheiro civil Ricardo Araújo se prepara para enfrentar, talvez, o mais difícil desafio de sua carreira profissional: a reconstrução e manutenção da complexa BR-364, no trecho de mais de 600 km, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Ricardo Araújo, que já foi diretor do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), reconhece o desafio que tem pela frente. “É muito trabalho e muito difícil, mas com a ajuda do pessoal da casa e dos colegas profissionais da área, será possível ajudar o nosso Acre”, disse ao ContilNet.

O currículo de Ricardo Araújo na área de infraestrutura é vasto já tendo sido também secretário das Cidades e secretário de Desenvolvimento e Gestão Urbana de Rio Branco nas administrações dos ex-prefeitos Raimundo Angelim e Marcus Alexandre.

O Dnit é uma autarquia vinculada ao Ministério da Infraestrutura e, apesar de ser ex-vereador de Rio Branco, pelo PT, e irmão da procuradora de justiça, Nazaré Araújo, ex-vice-governadora que disputou o Senado nas eleições de 2022, também pelo PT, Ricardo Araújo assume o cargo federal por indicação do senador Sérgio Petecão (PSD). A nomeação no Diário Oficial é esperada para os próximos dias.

É esperada também, para esta terça-feira (30), a assinatura da ordem de serviços para obras na BR 364, em dois trechos: de Rio Branco ao Riozinho Andirá, com 53,5km; e 62 km, do Rio Gregório ao Rio Liberdade. A cerimônia está agendada para acontecer em Brasília, no gabinete do ministro dos transportes, Renan Filho, segundo informou o senador Sérgio Petecão (PSD), convidado a participado do ato.