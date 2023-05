Convocados do concurso da Polícia Civil do Acre tem prazo para entregar documentos

Os candidatos convocados no concurso da Polícia Civil do Acre têm até o dia 22 de maio para realizar inspeção médica e entregar os documentos para assinatura de contrato.

O atendimento deve ser agendado através do número (68) 3215-4332. Após o agendamento, a pessoa deve ir até à Junta Médica Oficial do Estado, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco, ou das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) em Cruzeiro do Sul.

Os candidatos devem ir para a inspeção médica portando algum documento de identificação. São considerados documentos para identificação:

Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros); Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação.