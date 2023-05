Corpo de Ulisses Modesto é velado em auditório de escola em Sena

O velório do ex-prefeito Ulisses Dávila Modesto, acontece no auditório da escola Professor Messias Rodrigues de Souza, em Sena Madureira. Ele faleceu vítima de câncer, nesta quarta-feira (17).

SAIBA MAIS: Em última entrevista ao ContilNet, Ulisses abriu o jogo sobre sua vida e relembrou trajetória

O enterro de Ulisses acontece amanhã (18), no cemitério São João Batista, único cemitério da cidade, após cortejo fúnebre, que acontece às 9h. O corpo do ex-prefeito deve percorrer as principais ruas de Sena Madureira.

SAIBA MAIS: Morre Ulisses Dávila Modesto, ex-prefeito de Sena Madureira, aos 75 anos

Ulisses Modesto tinha 75 anos, e estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, local onde o falecimento também foi atestado pela equipe médica.