Morreu nesta quinta-feira (17) uma das figuras mais populares do município de Sena Madureira, o ex-prefeito de Sena Madureira, Ulisses Dávila Modesto, aos 75 anos, vítima de câncer. Ulisses estava internado no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, local onde o falecimento também foi atestado pela equipe médica.

No último sábado (13), Ulisses abriu as portas de sua residência e recebeu a equipe do portal ContilNet Notícias para uma entrevista exclusiva, ocasião em que abriu o jogo sobre a vida pessoal, profissional e também sobre a sua trajetória na política acreana.

Em conversa com a jornalista Wania Pinheiro, o ex-prefeito e ex-deputado estadual detalhou sobre a implantação de linha telefônica, sinal de televisão, a criação do bairro do Bosque, o polo da Universidade Federal do Acre em sua gestão nos anos 70, como prefeito no município de Sena. Ulisses também relatou sobre o forte envolvimento na Cultura e Esporte, promovendo desfile de escolas de samba, copas de vôlei, campeonato de futebol e a construção do estádio São Peregrino.

No bate-papo com a jornalista, Ulisses revelou intimidades da vida pessoal e também de como estava seu estado de saúde. Veja na íntegra a entrevista produzida pelo colunista Douglas Richer:

Trajetória

Ulisses Modesto é da 5ª turma de Direito da Ufac e se formou em 1973. Dois anos depois, em 1975, assumiu pela primeira vez a Prefeitura de Sena Madureira à convite do então governador Geraldo Mesquita. “Fiz parte da equipe de transição do governador Geraldo Mesquita e ele me convidou para ser prefeito. Num primeiro momento, não aceitei porque estava atuando em outra área. Eu não tinha atividade política. Mas, acabei sendo convencido e assumi a Prefeitura em 5 de abril de 1975”, relembrou em entrevista ao ContilNet.

Durante sua gestão, conseguiu implantar na cidade a primeira rede de televisão. “Foi, assim, bem marcante, uma novidade para Sena Madureira, algo que trouxe entretenimento para a população”, frisou.

Em 1985, com o advento das Eleições Diretas, candidatou-se a prefeito, entretanto, perdeu a disputa para Normando Sales. Mas, não desistiu do sonho de retornar ao Executivo e em 1988, ao se candidatar novamente, alcançou a vitória num “briga” travada com Dário Maia.

Ulisses Modesto relembra que uma de suas prioridades foi o atendimento na área da saúde levado para os moradores da zona rural de Sena Madureira bem como para Santa Rosa e Manoel Urbano que, à época, não tinham autonomia administrativa e estavam vinculados à Sena Madureira: “Fui, de forma reiterada, às cabeceiras dos nossos rios acompanhando o atendimento médico promovido pela Prefeitura. Era uma forma de amenizar o sofrimento das pessoas. Além de Sena, atendíamos também Santa Rosa e Manoel Urbano. Foi gratificante poder ajudar a nossa população”.

O advogado e ex-prefeito falou também sobre outro recorte da nossa história, quando a BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco, não era asfaltada. “Naquela época, as viagens eram feitas mais de avião e a Prefeitura tinha um gasto expressivo porque ajudava os moradores com passagens. Então, quando chegava o verão, a gente designava as máquinas da Prefeitura para fazer o melhoramento da BR até o Evandro, no km 72. Era uma forma de melhorar a trafegabilidade e assim mais viagens eram feitas via terrestre, diminuindo os gastos com passagens aéreas”, salientou.

Além de prefeito duas vezes, Ulisses Modesto também foi deputado estadual por duas ocasiões. Na primeira vez, assumiu por dois anos, já que tinha ficado na suplência. Na segunda, foi o terceiro mais votado entre os 10 candidatos do extinto PDS. Deixou o cargo para assumir a Prefeitura. “Sou feliz por ter dado a minha parcela de contribuição, de alguma forma, com Sena Madureira. Parabenizo a nossa população por esses 117 anos de lutas, vitórias e de uma história marcante. Que Deus nos abençoe”, finalizou.

Em sua adolescência, Ulisses Dávila Modesto chegou a morar em Copacabana, Estado do Rio de Janeiro, mas em razão da não adaptação, decidiu regressar para o vale do Iaco, onde mora até os dias atuais.