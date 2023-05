Faustão está de malas prontas para deixar seu programa diário na Band e já começaram as especulações sobre qual será o destino do apresentador. E esta coluna, que tem amigos em todos os cantos, já descobriu que as três maiores emissoras do país estão de olho nele.

Um passarinho verde contou para esta coluna, com exclusividade, os bastidores desta disputa pelo “passe” de Fausto Silva e qual pode ser o destino dele. Acontece que a TV Globo, a Record TV e o SBT já estão reunindo seus chefes para tentar conquistar o apresentador. Mas a emissora dos Marinho pode se dar melhor nessa questão. A primeira ideia dos diretores da Globo era ter Faustão em um talk-show diário como era com Jô Soares, mas não descartam colocá-lo de volta na programação dominical. Isso porque o Domingão com Huck tem sido ameaçado algumas vezes pela Band, quando tem futebol, e pelo SBT. Essa possibilidade faz a gente pensar: se realmente o apresentador fizer questão dos domingos, o que a TV Globo vai fazer com Luciano Huck, que tem contrato até 2025? E pasmem…. Uma força tarefa da alta cúpula da emissora já se prepara para desembarcar em SP em breve e se reunir com Faustão. Avisado sobre a intenção da Globo, o apresentador afirmou estar à disposição para ouvir a proposta, já que sua saída de lá foi em decorrência de seu mau relacionamento com Ricardo Waddington e Carlos Henrique Schroder, que não estão mais na casa. Vale ressaltar que a relação entre Faustão e o novo diretor, Amaury Soares, é excelente. E isso tem um peso a favor para sua volta ao time de apresentadores da TV Globo. A questão do achatamento dos salários, porém, pode ser um ponto negativo. Faustão se preocupa que, mesmo com uma equipe enxuta, não consiga chegar a um salário conveniente para ele. Outra empresa que está de olho em Faustão é o SBT, mas isso está gerando um impasse interno. Acontece que Silvio Santos, José Roberto Maciel (CEO da emissora) e um diretor comercial apoiam a ida do apresentador para lá e, inclusive, Maciel e o diretor estiveram na casa dele uns dias atrás. Mas segundo nossas fontes, a filha do “patrão”, Daniela Beyruti, que é a vice-presidente, e Fernando Pelégio — diretor de Planejamento Artístico e Criação — dizem não. E o motivo é que Faustão quer um programa aos domingos e a cúpula não quer mexer nas atrações deste dia. Ele aos domingos implicaria em um alto custo, mas com a audiência próxima ao que eles já têm. Já sobre a sondagem da Record TV, descobrimos que já existe uma minuta de contrato em andamento para o apresentador, que também vai conversar com o time da emissora. Caso o acordo seja fechado, é possível que Faustão ocupe o horário de Rodrigo Faro.