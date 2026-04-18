Relatório aponta movimentação de R$ 150 mil considerada atípica; valor teria partido de suposto operador financeiro do grupo

O nome do cantor MC Gui surgiu em um relatório recente da Polícia Federal no âmbito da Operação Narco Fluxo, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. O documento aponta uma transação de R$ 150 mil recebida pelo artista, classificada pelos investigadores como “atípica”.

De acordo com o relatório, o montante foi transferido por Alexandre Paula de Sousa Santos. O suspeito é apontado pela PF como um operador financeiro ligado ao cantor MC Ryan SP, tendo a função de concentrar e redistribuir recursos dentro da organização.

Conexão com a Megaoperação

A citação de MC Gui ocorre no rastro da ação que apura a movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão. A Operação Narco Fluxo ganhou repercussão nacional ao resultar nas prisões de figuras proeminentes do cenário musical e das redes sociais, como MC Ryan SP, MC Poze do Rodo, o influenciador Chrys Dias e Raphael Sousa Oliveira.

Embora o nome de MC Gui apareça no detalhamento das movimentações financeiras do grupo, o relatório da Polícia Federal ressalta que, até o momento, o cantor não figura como investigado formal no caso.

O que diz o cantor

Em resposta oficial, a defesa de MC Gui esclareceu que a transação possui origem comercial legítima. Segundo a nota, o valor de R$ 150 mil estaria relacionado a um negócio envolvendo uma barbearia em parceria com MC Ryan SP.

Os advogados enfatizaram ainda que, no momento em que o pagamento foi realizado, não havia qualquer conhecimento sobre a suposta origem irregular dos recursos citados pela Polícia Federal. A corporação mantém as investigações para mapear a profundidade das conexões financeiras e o papel de cada envolvido no fluxo do capital sob suspeita.