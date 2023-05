Dia “D” de multivacinação contra Influenza e Covid-19 acontece em Rio Branco; veja locais

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), anunciou a realização do Dia “D” de Vacinação contra Influenza e Covid-19, que ocorre no próximo sábado (27), na capital acreana.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, essa é a orientação do Prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, com o intuito de intensificar as ações de vacinação na cidade. Até a primeira quinzena deste mês de maio, foram registrados mais de 600 casos de Influenza só em Cruzeiro do Sul.

SAIBA MAIS: Município do Acre registra mais de 600 casos de gripe em uma semana

“O objetivo da prefeitura é alcançar o maior número de pessoas vacinadas no município, ofertando assim, a vacina em outras localidades com intuito de garantir para o público, um acesso mais fácil”, disse a secretária municipal de Saúde.

Confira os pontos de imunização:

URAPs (8h às 16h) – Influenza, Covid-19 e vacinação de rotina

Praça da Revolução (9h às 21h) – Influenza e Covid-19

Terminal Urbano (8h às 16h) – Influenza e Covid-19

Shopping (11h às 21h) – Influenza e Covid-19

Supermercado Araújo –Tangará (8h às 20h) – Influenza e Covid-19

Supermercado Araújo – Amapá (8h às 20h) – Influenza e Covid-19

Supermercado Araújo – Isaura Parente (8h às 20h) – Influenza e Covid-19

Supermercado Mercale – Leblon (8h às 20h) – Influenza e Covid-19

Supermercado Mercale – Avenida Antônio da Rocha Viana (8h às 20h) – Influenza e Covid-19

A vacina contra a covid-19 será apenas para o público acima de 18 anos.