Do Acre, Matheus Lira lança primeiro CD promocional com faixas autorais; ouça agora

Está disponível, on-line, o primeiro CD promocional do cantor e compositor acreano Matheus Lira. No repertório, o artista marca o nome na cena musical com uma mistura envolvente do forró e sertanejo. O público pode curtir duas faixas autorais inéditas e regravações de músicas de outros grandes nomes na voz marcante do acreano. A playlist está disponível no site “Sua Música”. Ao todo, são 11 músicas. Clique AQUI para baixar o CD Promocional!

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Matheus Lira se diz contente por essa nova fase da carreira. “Estou muito feliz em compartilhar esse novo trabalho com quem curte o meu trabalho. O meu primeiro CD promocional é uma seleção cuidadosa de músicas que refletem minha paixão pelo forró e sertanejo, e a energia contagiante desses gêneros musicais que tanto amo e tenho respeito”, afirma o artista.

O CD promocional de Matheus Lira também pode ser ouvido pelo Youtube. Já vamos curtir o CD desse fenômeno acreano: