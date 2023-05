Dupla é presa transportando droga dentro de veículo em Rio Branco

Jaime Ferreira da Silva, 43 anos, e Márcio Roberto Santos da Silva foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (16), na Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, guarnições do 3° Batalhão estavam em uma barreira na Estrada do Quixadá, quando em uma das abordagens parou um carro modelo Onix, de cor branco. Ao ser solicitado a documentação, os policiais perceberam que o motorista estava com o direito de dirigir cassado.

Os militares também perceberam o nervosismo extremo tanto do motorista como de um homem que estava no banco do passageiro e resolveram fazer uma revista veicular. Debaixo do banco do passageiro, estavam com escondidos um “tijolo” de cocaína, com cerca de 1 kg, e uma quantia de R$ 3.198 em espécie. A ficha criminal da dupla foi consultada e apontou que Jaime e Márcio já possuem passagem pela polícia.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), com o veículo, o dinheiro e a droga, para serem tomadas as medidas cabíveis.