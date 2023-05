Edital: Detran Acre abre pregão eletrônico para contratação de serviço

O Departamento Estadual de Trânsito (Dentran) abre licitação de pregão eletrônico 148/2023 para contratação de serviço de Locação de veículos tipo Micro-Ônibus, com condutor, com ano mínimo de modelo/fabricação 2021, capacidade de 16 lugares, seguro total, com motorista disponível para deslocamentos para interior do estado (com despesas por conta da Contratada) e com todos os equipamentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Trânsito. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de Abertura: 07/06/2023 09:15

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou edital: