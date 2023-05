EDITAL: Secretaria da Casa Civil abre licitação de pregão eletrônico

A Secretaria de Estado da Casa Civil abre licitação de pregão eletrônico 151/2023 para eventual aquisição de material de consumo (materiais de informática, materiais elétricos e eletrônicos), visando atender às eventuais necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil e anexos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Data de Abertura: 05/06/2023 07:15

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou edital:

Edital Pregao Eletronico SRP N 151 2023 _2023-05-25T11-30-47.965