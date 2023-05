Embarcação naufraga em rio do interior do Acre e bombeiros são acionados

Uma embarcação de pequeno porte foi parar no fundo do Rio Iaco, em Sena Madureira, nesta semana. Segundo informações, o morador seguia viagem para a sua colônia quando foi ultrapassado por outras duas canoas e naufragou.

Além da canoa de 8 metros de comprimento e do motor de 8 hp, outros objetos também foram parar no fundo do rio. Apesar disso, não houve vítima fatal.

Em face do ocorrido, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram resgatar tanto a canoa quanto o motor do ribeirinho.