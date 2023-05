Equipe acreana representa o Norte na Olimpíada Brasileira de Satélites

Um grupo de estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) e do Instituto Federal do Acre (Ifac) está desenvolvendo um satélite para monitorar as liberações de Metano Entérico na Amazônia, principal gás de efeito estufa que é gerado na pecuária. A equipe foi a única classificada na 2ª Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSAT).

A OBSAT é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A equipe acreana classificada para participar do evento se chama “Aquirisat” e desenvolve um projeto nomeado por ASMA-01, sigla para “Acre Satellite for Methane analysis in the Amazon”.

O projeto está dividido em quatro fases, são elas: treinamento com palestras para conhecimento da área aeroespacial, idealização do satélite, construção e programação do satélite e, finalmente, o lançamento regional e nacional do satélite.

O grupo é integrado pelos estudantes de Engenharia Elétrica da Ufac, Franceline Amorim, Arthur Albuquerque e Pedro Vítor, com a tutoria do professor Roger Larico Chávez e do engenheiro Renan Santos.