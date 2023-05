“Não preciso de homem me bancar. Amo trabalhar e trabalho de segunda a segunda”, disse Nicole à colunista Mariana Morais, do Em Off.

Já ao colunista Lucas Pasin, do Uol, Nicole se revoltou: “É uma fake news, isso não existe. O Marcelo tem essa casa há mais de um ano, e a casa é dele. Eu tenho meus imóveis e ele tem os dele, somos duas pessoas independentes. É a mentira mais maluca que já vi na minha vida.” “Somos independentes. É uma relação de amor e companheirismo. Estou morando no meu sítio [em Itaboraí], mas também tenho meu apartamento no Rio”, finalizou. Marcelo Viana também negou que tenha comprado a mansão para Nicole Bahls. “Não dei nada! A Nicole tem a vida financeira dela e eu a minha, ganha muito bem. É só olhar as publis dela! Uma mulher altamente independente financeiramente! O que nos une é o amor”, disse o empresário. Ainda de acordo com a colunista, Marcelo Viana explicou que a mansão foi comprada há cerca de um ano e o imóvel é de sua propriedade e exclusivamente seu.