A poucas horas do show, fãs da cantora Joelma começam a chegar no Palácio Rio Branco

O show da cantora Joelma acontece nesta segunda-feira (1), em frente ao palácio Rio Branco, a partir das 20 horas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que no início desta tarde os fãs da artista já começam a chegar no local.

Algumas pessoas já se posicionam em seus lugares, em meio aos trabalhadores que finalizam a estrutura do local do show.

O evento em homenagem ao Dia do Trabalhador inicia às 17 horas, com apresentação de artistas locais e a feira do empreendedor.

A estimativa é que cerca de 10 mil pessoas participem da festa. O evento é aberto ao público e será transmitido pelas redes sociais do Governo do Acre.