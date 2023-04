Após 4 anos, Joelma desembarca no Acre para show com expectativa de 10 mil pessoas

Antes de anunciar seu show no Acre, este colunista noticiou em primeira mão a data oficial que Joelma voltaria aos palcos no estado. Algumas pessoas chegaram a questionar se a notícia era verdadeira. E assim seguimos levando conteúdo com exclusividade aos nossos leitores, e hoje não seria diferente.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet descobriu que a rainha do Calypso desembarca no Acre na madrugada deste domingo (30). Depois de 4 anos, Joelma retorna ao Acre e se apresenta em Rio Branco no dia 1 de maio. A última vez que Joelma esteve no estado foi em 2019 para show único no Festival do Açaí, no município de Feijó.

- Publicidade-

De acordo com informações exclusivas cedidas para nossa coluna, a organização espera cerca de 10 mil pessoas no show que vai acontecer na frente do Palácio Rio Branco.

Além da população acreana, outros fãs clubes de Joelma devem desembarcar no Acre. De acordo com o presidente do fã clube Amor Sem Limites, Silvestre Johne, o fã clube de Porto Velho, Gritar de Amor, que tem como presidente Carol Morais e fãs do Peru, e outros municípios do Acre, desembarcam na capital acreana para o show histórico de Joelma.

No Acre, Joelma possui cinco fãs clubes, o Amor Sem Limites fundado em 06/12/2017, já ultrapassa a marca de 100 mil seguidores que acompanham o trabalho da cantora paraense. Além do Amor Sem Limites, Joelma conta com os fãs clubes acreanos: Aguenta Coração, Siempre Pa’lante, Se Joga com a Joelma, FC Dançando e Beijando com a Joelma. Entre eles, o fã clube ‘FC Dançando e Beijando com a Joelma’ fica localizado no município de Senador Guiomard, mais conhecido como Quinari. Veja informações do Fãs Clubes acreanos:

A cantora traz para o Acre a sua turnê “Isso é Calypso”, onde reuniu seus maiores sucessos da época que esteve como vocalista da extinta Banda Calypso. Joelma já é um dos assuntos mais falados nos sites do Acre. O Workshop Calypso com os bailarinos da cantora, Thais Kiara e Rogers Rammil que acontecerá na Smart Filt do bairro Floresta, já tem vagas esgotadas.

Fica ligado no perfil deste colunista no Instagram @douglasricher, que vem muita novidades do show de Joelma no Acre. Enquanto Joelma não desembarca no Acre, vamos curtir um pouquinho dos sucesso da cantora paraense.