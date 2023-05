A relação entre Band e Faustão chegou ao fim nesta quinta-feira (18) após uma passagem de um ano e meio bastante tumultuada. O apresentador de 74 anos deixa um prejuízo de R$ 50 milhões por não ter conseguido o retorno esperado por todos os lados. Além disso, sua boa fama também foi enterrada. Nos bastidores, não são poucas as reclamações de falta de simpatia com outros funcionários.

O Faustão na Band fica no ar até o fim de julho, com um mix de reprises e edições inéditas apresentadas por João Guilherme Silva, filho de Faustão, e Anne Lottermann, ex-apresentadora da previsão do tempo no Jornal Nacional. A partir de agosto, uma nova linha de shows será mostrada no horário, com diversas atrações. A grande maioria será composta por game shows.

O Notícias da TV apurou que, desde o acerto da chegada do apresentador, em abril de 2021, a emissora gastou cerca de R$ 100 milhões no Faustão na Band. Isso tudo é somado com o salário do astro e de sua equipe, além de investimentos em estúdio, infraestrutura e outros gastos, como pagamento de passagens para convidados e até mesmo de convidados da plateia.

Considerados os impostos e os contratos publicitários, o investimento não conseguiu ser coberto, deixando um prejuízo na casa dos R$ 50 milhões. No primeiro ano da atração, o banco Bradesco tinha fechado um acordo de R$ 89 milhões –outros acertos foram feitos com descontos generosos.

Por enquanto, a emissora não vai demitir a equipe do Faustão na Band. Diretores e produtores ajudarão na montagem de novas atrações. Fausto Silva, por enquanto, ainda não recebeu propostas de outras emissoras. No fim do ano passado, ele chegou a negociar com a Record.

Além da questão financeira, Fausto Silva terá de lidar com os problemas que teve nos bastidores. Funcionários reclamaram que, durante todo o período, o apresentador não fez grandes interações. Ele teria exigido, por exemplo, que se isolasse o seu caminho do camarim até o estúdio, para impedir assédio ou qualquer pedido de foto inadequado.

Faustão também se isolava em seu camarim para não falar com quem quer que fosse –nem mesmo com sua produção. Como a Band é uma TV familiar, menor, é comum que as pessoas conversem entre si.

Um exemplo disso é José Luiz Datena, dono da maior audiência diária da Band. O âncora do Brasil Urgente é visto como uma pessoa tranquila, que conversa com todos, sem restrições. O mesmo ocorre com outros nomes.

Em nota à imprensa, a Band informou que a decisão foi tomada por ambas as partes. “Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio.”

“O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve”, continua o texto.

Durante a reunião com a equipe do Faustão da Band, o diretor Cris Gomes explicou que a decisão se deve principalmente a “fatores orçamentários”. A audiência está muito baixa, na faixa dos 2,5 pontos no Ibope da Grande São Paulo. Mesmo na Band, Faustão era um dos maiores salários da televisão brasileira –em torno de R$ 5 milhões mensais.