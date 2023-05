Foragido condenado a 65 anos de prisão é recapturado pela PM em Rio Branco

Condenado a mais de 65 anos de prisão por diversos crimes, o presidiário Danio Davyd Vieira Gomes, de 23 anos, vivia tranquilamente no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. Seus dias de tranquilidade acabaram. Na última segunda-feira (1), quando policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram avisados de disparo de armas de fogo na quadra 17, do Conjunto.

Os policiais militares encontraram o foragido da justiça circulando de motocicleta e armado. Havia sido ele que havia disparado na rua. Quando observou a polícia, Danio Davyd Vieira Gomes tentou fugir, mas foi interceptado por outras guarnições.

A polícia prendeu o foragido e apreendeu uma arma de fogo e a moto que estava com ele. A moto em que ele estava havia sido roubada no bairro Belo Jardim. Danio tem uma extensa ficha criminal e foilevado de volta ao presídio para cumprir a pena estabelecida em 65 anos, dos quais ele precisa cumprirpelomenos30, segundo estabelece a legilação penal brasileira.