Gerlen garante emenda para implantação de um Centro de Atendimento ao Autista no Vale do Purus

A situação das crianças com transtorno do espectro autista faz parte das pautas do deputado federal Gerlen Diniz (Progressistas), que anunciou nesta terça-feira, (16), a destinação de emenda para garantir o Centro de Atendimento ao Autista em Sena Madureira (AC).

Em reunião em Brasília, o parlamentar garantiu R$ 500 mil em emenda parlamentar, juntamente com o senador Petecão e o deputado estadual Pablo Bregense, com o mesmo valor, totalizando R$ 1,5 milhões.

De acordo com os parlamentares, a intenção é a criação de um centro de referência de autismo para atender Sena Madureira, Santa Rosa, Manoel Urbano e Feijó.

Dados da Associação Família Azul do Acre (AFAC) revelam que o estado pode ter mais de 20 mil pessoas com autismo sem diagnóstico formal. Em Sena Madureira, mais de 300 pessoas foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista.

“O deputado Pablo trouxe essa ideia de fundamental importância, e já garanti a alocação de uma emenda, e o senador Petecão também. Vamos visitar os demais senadores do Acre, pois temos que cuidar para que Sena Madureira tenha o quanto antes esse centro para tratamento de crianças que têm autismo. Atualmente, infelizmente, o atendimento para as crianças da região é feito somente na capital. São crianças que estão sofrendo com falta de tratamento, famílias que estão sofrendo também por não conseguirem dar tratamento adequado aos seus filhos, e é nosso dever amenizar essas dores”, destacou Gerlen Diniz.