Gladson convoca aprovados em 4 concursos em edição extra do DOE; confira

O Governo do Acre publicou em edição extra do Diário Oficial, no domingo (30), a convocação dos aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE), Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

O governador Gladson Cameli anunciou a ampliação das vagas na última semana. Na quarta-feira (26), o chefe do Executivo encaminhou à Assembleia Legislativa, um projeto de lei (PL) que garante as novas vagas.

Sesacre

No concurso da Secretaria de Estado de Saúde, homologado pelo Edital nº 018 SEAD/SESACRE, foram nomeados para Rio Branco 16 candidatos nos cargos de assistente social, enfermeiro, médico, médico cardiologista, pediatra, nutricionista e psicólogo.

Para Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Xapuri foi convocado um médico para cada município.

ISE

Homologado pelo Edital nº 068 SEAD/ISE, o resultado final do concurso público para o preenchimento de vagas de nível médio e superior do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, convocou os candidatos aprovados para os cargos de agente socioeducativo, assistente social, psicólogo e técnico administrativo.

Polícia Civil

Foram convocados 116 novos agentes de Polícia Civil do último concurso público. Os agentes irão atuar no Sistema Público de Segurança e devem ingressar na carreira, como determina a lei.

As vagas são para os cargos de perito criminal, perito médico-legista, agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão do quadro da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

IDAF

Homologado pelo Edital nº 022 SEPLAG/IDAF, ao todo, foram classificados 40 candidatos: oito médicos veterinários, cinco engenheiros agrônomos, 17 engenheiros florestais e 10 técnicos em defesa agropecuária e florestal.

Veja as convocações:

convocações diário oficial