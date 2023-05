O secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Aberson Carvalho, assinou na manhã desta quinta-feira, 18, a ordem de serviço para a retomada da reforma do estádio Arena da Floresta cujas obras estavam paradas desde o final do ano passado.

Da assinatura da ordem de serviço participaram o secretário adjunto de Ensino, Tião Flores; o secretário adjunto de Administração e Finanças, Reginaldo Prattes; o diretor de Articulação Esportiva e Juventude, Júnior Santiago; e o dono da empresa AZ, Sostenis da Silva Taumaturgo, que será responsável pela retomada das obras.

O secretário Aberson Carvalho contou que as obras de reforma do Arena da Floresta estavam sendo realizadas desde o ano passado, mas, por problemas contratuais, tiveram que ser suspensas. Ao todo, em torno de R$ 40 milhões em obras da Educação haviam sido suspensas na oportunidade.

O prazo de execução dos trabalhos deve ficar em torno de 60 dias e serão realizadas intervenções no gramado, no vestiário e no campo de aquecimento, além de adequações na acessibilidade do estádio, bem como em seus protocolos de incêndio. Também está sendo trocada toda a iluminação, que agora será em LED.

Além do estádio Arena da Floresta, também estão sendo retomadas as obras nos Centros de Integração Esportiva e Comunitária (Ciec) da Baixada da Sobral, do Bairro Recanto dos Buritis, bem como da Estação Experimental.

“Em breve, o estádio Arena da Floresta estará sendo entregue e voltará a ser o grande palco do futebol acreano, recebendo jogos importantes do calendário esportivo nacional, assim como das partidas do próprio futebol acreano”, afirmou o secretário Aberson Carvalho.