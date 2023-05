Grupo criminoso que planejava ataques em Rio Branco é preso pela PM

Antônio Bergson da Silva, 18 anos, foi ferido com um tiro na coxa esquerda e sete comparsas dele foram presos na noite desta terça-feira (16), após invadirem e trocarem tiros com uma facção criminosa no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio e os sete comparsas fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho e ficaram sabendo que na quadra 8 estaria ocorrendo uma reunião da facção Bonde dos 13, para organizar supostos ataques.

Ao chegar no local, houve uma intensa troca de tiros entre as duas facções, quando Antônio foi atingido com um tiro na coxa esquerda e teve que receber atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para dar os primeiros atendimentos e depois encaminhar a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do rapaz é estável.

Após a confusão entre os faccionados, policiais militares do 2° Batalhão conseguiram interceptar o grupo de CV na quadra 12 e todos foram presos, inclusive cinco armas de fogo, sendo duas pistolas, dois resolver calibre 38 e um fuzil calibre 556 foram apreendidos.

Diante dos fatos, os setes receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), com as armas e as munições, para serem tomadas as medidas cabíveis

Antônio ficou sob os cuidados do PS, porém sob forte escolta policial. Quando o jovem sair do hospital, será levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelos mesmos crimes que os comparsas.