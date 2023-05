Homem acusado de assassinar motorista de app na região da Gameleira é preso

O suspeito de assassinar o motorista de aplicativo Rener Silva de Menezes, morto na madrugada do último dia 30 de abril, na região da Gameleira, em Rio Branco, quando outros dois homens também saíram feridos, foi identificado e preso após trocar tiros com a Polícia. Trata-se de Thalisson de Souza Gama, de 27 anos, que foi preso após ser alvejado com dois tiros na noite de segunda-feira (1) ao reagir a uma abordagem policial no centro da cidade, nas imediações da Passarela Joaquim Macedo, região do chamado Novo Mercado Velho.

A Polícia acusa o homem de pertencer a uma facção criminosa e de envolvimento em pelo menos três atentados ocorridos na madrugada do último domingo, 30 de abril. Ele teria matado o motorista de aplicativo e ferido mais dois homens na Gameleira, além de também ter envolvimento em uma morte ocorrida na mesma madrugada no bairro Taquari.

Os policiais teriam avistado o suspeito caminhando na Passarela Joaquim Macedo e, ao abordá-lo com o decreto de Prisão Preventiva, o suspeito reagiu atirando contra os policiais, que revidaram com tiros de contenção e o atingiram duas vezes, sendo um nas nádegas e outro na perna. Os tiros contiveram o suspeito e os policiais socorreram o homem ferido à bala, que acabou sendo levado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência.

Ele continua internado mas mantido sob severa vigilância policial. Assim que obtiver alta médica, será encaminhado para o presídio estadual.