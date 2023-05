Homem é morto a tiros e facadas e tem orelha arrancada na frente dos filhos e da esposa

O jovem Dejesus Souza de Farias, de 23 anos, foi morto a tiros e a golpes de faca, e na mesma ação a esposa dele Maiara Farias Chaves, 32 anos, foi ferida com um tiro, na noite desta sexta-feira (19), após o casal ter a casa invadida, na Rua Flor de Maio, no bairro Eldorado, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Dejesus estava no apartamento com sua esposa e cinco crianças dormindo, quando cinco criminosos armados, membros de uma organização criminosa, invadiram a casa e efetuaram vários tiros contra Dejesus, que estava deitado em uma rede.

Não satisfeitos, os criminosos ainda desferiram vários golpes de faca no peito da vítima e, em seguida, cortaram orelha esquerda do homem. Durante a ação dos faccionados, a esposa de Dejesus foi atingida com um projetil na cabeça. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Vizinhos que ouviram os disparos acionaram a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos às vítimas, mas quando os paramédicos chegaram no local, nada puderam fazer por Dejesus, que já estava morto. Maiara foi encaminhada pela ambulância ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, ferida com um tiro na cabeça.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Policiais militares do 3° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos acusados de matar Dejesus na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).