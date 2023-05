Homem fica nu em academia após não conseguir usar equipamentos e agride pessoas

A Polícia de Miami, na Flórida, (EUA) foi acionada, na última terça-feira (16/05), para conter o homem que ficou nu em uma academia após não conseguir usar equipamentos e agrediu pessoas no local. As informações são do jornal Daily Mail.

A cena inusitada foi gravada por testemunhas que estavam no local. Nas imagens o homem aparece tentando usar os equipamentos antes de tirar a roupa e começar a agredir as pessoas. Ao Daily Mail, um funcionário da academia disse que “não tinha ideia” do motivo que fez o homem nu atacar outras pessoas. “Os policiais também não sabem, mas ele definitivamente estava tramando alguma coisa”, disse o homem que pediu para não ser identificado. Segundo as autoridades locais, ao chegar na academia, o homem estava descontrolado, correu sem roupa pelas ruas do centro de Miami e bateu em pessoas que estavam na calçada. A polícia disse ainda que precisou utilizar uma arma de choque para controlar a situação. Pelo menos duas descargas elétricas foram disparadas até que o homem fosse contido, algemado e levado para a delegacia. A identidade do rapaz não foi divulgada.