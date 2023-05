O caso foi apresentado por alguns dos médicos que participaram de seu atendimento em um artigo publicado na Urology Case Reports em janeiro deste ano. O homem estava bêbado quando decidiu usar os anéis de aço inoxidável para manter presos o pênis e o escroto. Ele acabou dormindo durante a masturbação e quando acordou, três horas depois, já não podia removê-los.

“O estrangulamento de pênis pode levar a sérias complicações. O órgão vai inchando, muda de cor, perde o fluxo sanguíneo e aí temos o risco de necrose que pode obrigar a gente a fazer até uma amputação”, afirma o urologista Thiago Vilela Castro, do Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília.

O australiano chegou ao hospital com uma intensa dor e teve de ser tratado com derivados de morfina. Como os anéis que ele usou eram de aço inoxidável, não havia como cortá-los com os instrumentos disponíveis no hospital. Os médicos tiveram que chamar os bombeiros da cidade para oferecer uma serra potente o bastante.

Riscos do uso

“Muitas vezes por conta da vergonha que sentem os pacientes demoram muito a procurar o atendimento médico, o que só reduz nossas possibilidades de salvamento. Quanto mais rápido a pessoa procurar atendimento, mais chances temos de salvar o órgão sem graves consequências”, diz Castro.

No caso, os anéis foram serrados enquanto um abaixador de língua, parecido com um palito de picolé, protegia a pele para que a lâmina não o atingisse. Depois da retirada dos anéis, o homem teve que usar uma sonda durante uma semana e apresentou uma disfunção erétil por dois meses, mas não teve outras consequências futuras.

O urologista de Brasília orienta que se evite de toda forma o uso de objetos metálicos para este tipo de prática, preferindo os de silicone ou infláveis. “Além disso, há várias outras possibilidades mais saudáveis para melhorar a qualidade da ereção, de medicamentos a dispositivos que são muito seguros se usados com orientação médica”, conclui Castro.