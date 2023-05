Homem sai para comprar bebida e quase é morto por causa de ciúmes no Acre

O jovem Thiago dos Santos Matos, 28 anos, foi ferido com um golpe de faca no abdômen após ir comprar bebida na tarde deste domingo (28), em um ramal na invasão da Cerâmica, no município de Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações da mãe da vítima, Thiago estava participando de um bebedeira entre amigos, porém, as bebidas alcoólicas acabaram e o jovem se prontificou a ir comprar mais. No caminho, ele foi abordado por um homem ainda não identificado, que acusou Thiago de “dar em cima” da esposa dele. De posse de uma faca, o criminoso desferiu um golpe na altura do abdômen da vítima. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Familiares da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros ao jovem, que foi estabilizado e encaminhado ao Hospital Epaminondas Jacomé, no município de Xapuri. Após ter o quadro clínico estabilizado, o rapaz foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso esta sendo investigado por agentes da Polícia Civil de Xapuri.