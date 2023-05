Homem se passava por perito criminal para aplicar golpes em Rio Branco

Um acreano de 54 anos, que já cumpriu pena no presídio estadual por assassinato e que não teve seu nome verdadeiro revelado face à lei de abuso de autoridade, se passava por perito criminal para aplicar golpes em Rio Branco, foi novamente preso pela Polícia Civil e encaminhado à colônia penal “Francisco de Oliveira Onde” (FOC).

Agentes da Polícia Civil do Acre chegaram ao homem na última terça-feira (16), quando o prenderam no Bairro do Bosque. A principal acusação é que ele se passava por perito criminal e aplicava diversos golpes em moradores Rio Branco. O estelionatário foi capturado na região do Bosque por agentes da terceira regional, local em que costumava ludibriar suas vítimas. As investigações apontam que o acusado se passava por advogado e perito criminal.

Ele chegava a usar roupas da polícia e até distintivos similares aos da instituição oficial de Polícia Civil. Apesar de possuir um diploma de perito particular, o documento não era original.

“Além de se trajar como perito, utilizando roupas similares aos dos profissionais e documentos falsos, o estelionatário realizava perícias em documentos e se dizia especialista nessa área, ou seja, ele pegava a causa das pessoas e após pegar o dinheiro não resolvia nada. O homem também é acusado de alugar imóveis e nunca efetuar o pagamento e se apossar de mobílias”, explicou o delegado da terceira regional de polícia, Karlesso Nespoli, que o interrogou o interrogou, e posteriormente ele foi encaminhado ao presidio da capital acreana.