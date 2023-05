Influencer desaparecida é encontrada morta ao lado de outros seis corpos

A polícia do estado chegou ao local, na última semana, após diversas denúncias sobre um cheiro pútrido vindo da área em questão. Por conta do estado avançado de decomposição, os corpos foram identificados cinco dias após serem encontrados.

Com as investigações ainda em andamento, a mídia local revelou que ainda não se sabe se as mortes têm relação entre si ou se foram despejados pelos mesmos assassinos. O estado de Michoacán é um dos mais violentos do México, com cerca de 2,5 mil assassinatos por ano.

Segundo a família da jovem, ela foi vista pela última vez às 20h45 do dia 21 de abril, andando em sua cidade natal. Após reportarem o desaparecimento, a polícia começou as buscas pela jovem. Popular no Instagram, Tania era conhecida por seu conteúdo de maquiagem e por dicas sobre diferentes looks para seus seguidores.