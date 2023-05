Lana Del Rey é abençoada por padre em passeio no Rio

A passagem da cantora Lana Del Rey no Brasil está sendo bem aproveitada e além de subir no palco do MITA Festival, no último sábado (27), e esbanjou simpatia pelos lugares que ia conhecendo.

A cantora aproveitou o domingo para conhecer o Cristo Redentor, acompanhada por sua equipe e amigos e na sequência fez sua parada na Igreja católica do Rio de Janeiro, na Capela de Nossa Senhora Aparecida, que fica dentro do pedestal da estátua. Ela foi abençoada pelo padre do local e o momento de fé da artista foi registrado e ganhou grande repercussão redes sociais. Além disso, no domingo Lana Del Rey também aproveitou o dia ensolarado na praia. A próxima parada da artista é em São Paulo, onde irá se apresentar na edição paulista do MITA Festival. O que será que ela vai querer conhecer por São Paulo?