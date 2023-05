Além do sucesso na TV, Suzana tinha mais de 100 produtos com o seu nome, como o Tamanquinho da Tiazinha, que vinha com máscara e chicote, e sua imagem em chicletes e álbum de figurinhas. Ele teve até mesmo o seu próprio programa na Band, chamado As Aventuras da Tiazinha.

A personagem Tiazinha lhe rendeu três capas diferentes da revista Playboy, todas um sucesso, mas a primeira foi a vice-líder em vendas na história da revista, com 1,2 milhão de cópias vendidas, segundo a Folha.

Ao abandonar a carreia como Tiazinha, Susana se dedicou à atuação e desde então fez participações em novelas, incluindo algumas na Record TV. Hoje, além de empresária, atua como evangelizadora.