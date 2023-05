MPAC se posiciona sobre caso de racismo durante jogo em escola e vai acionar delegacia

Após a denúncia e repercussão de um possível caso de racismo praticado por alunos da Escola João Calvino, em Rio Branco, na última sexta-feira (26), o Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou procedimento investigativo para apurar os fatos que envolvem adolescentes durante uma partida dos Jogos Escolares 2023.

Respondendo pela Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, o promotor de Justiça Tales Tranin, titular da Promotoria de Execuções Penais, informou que logo ao tomar conhecimento do caso tomou as devidas providências.

VEJA O VÍDEO:

“Estamos reunindo as informações necessárias para proceder com os encaminhamentos que o caso requer. Por se tratar de adolescentes, portanto menores, após pronto o caderno investigatório, o caso será encaminhado à Delegacia Especializada de Infância e Juventude. Lembrando que menores não cometem crimes, eles cometem atos infracionais, neste caso, racismo ou injúria racial, o que ainda estamos investigando”, explicou.

O caso se tornou público após a veiculação de um vídeo nas redes sociais que mostra alunos da escola anfitrião proferindo gritos contra jogadores da escola adversária, Águias do Saber. “Macaco” era a palavra mais sonora entre os expectadores da partida na quadra da escola João Calvino.

De imediato, ainda no final de semana, a escola foi punida com a suspensão de sua participação nesta edição dos Jogos Escolares, por meio de nota oficial assinada pelo secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, e pelo secretário adjunto de Esporte, Carlos Gouveia.