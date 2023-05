“Não somos qualquer coadjuvantes”, diz Daniel Zen ao assumir presidência do PT no Acre

Na manhã deste sábado (27), o ex-deputado e professor Daniel Zen assumiu a presidência do diretório regional do Partido dos Trabalhadores (PT) no Acre no lugar de Cesário Braga.

Na cadeira desde outubro de 2019, Braga deixa o lugar para assumir a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre.

Ele teve a missão de conduzir o PT no Acre numa conjuntura de derrotas do partido mas sai com o dever cumprido. “A construção do nome do Zen foi de consenso e pra mim é uma grande honra passar os trabalhos pra esse companheiro. Ele é a pessoa certa”, pontuou.

Zen, disse que a prioridade é organizar o partido para as próximas eleições municipais. “Temos a ciência de que não somos protagonistas, mas também não somos qualquer coadjuvantes e vamos construir o melhor para o momento.”

Sobre prefeituras, o PT deve disputar com nomes majoritários, a principio, nos municípios que o Lula saiu vitorioso nas urnas: Feijó, Porto Walter, Jordão, Santa Rosa.

O ato contou com a presença de membros da executiva estadual; representantes dos partidos aliados e Vera Lúcia, da executiva nacional e do MST. Também era esperada a presença do ex-senador e ex-governador, Jorge Viana, que até o fechamento desta não havia comparecido.