Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena 2594 e prêmio vai a R$ 39 milhões; veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou se houve acertadores do prêmio principal, nem o rateio para quem acertou cinco ou quatro dezenas.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.