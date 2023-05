Nível do Rio Acre despenca e Defesa Civil diz que situação é preocupante: “Escassez”

O nível do Rio Acre tem diminuído de forma considerável nos últimos dias. Segundo as medições da Defesa Civil de Rio Branco, de sexta-feira (12) até quinta-feira (18), o nível do Rio diminuiu 3,15 metros. Neste sábado, o afluente atingiu a marca de 03,60 metros.

Ao ContilNet, o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão afirmou que essa marca já causa preocupação no órgão e por isso, em junho, a Defesa Civil deve entrar com o plano de escassez hídrica, para evitar futuros transtornos para a população.

“A média desta época do ano, na realidade, é entre 4,5 a 5 metros. Para esta época, é o nível que o rio realmente apresenta nos últimos anos, mas nós tivemos um sinal de decréscimo bastante rápido e a previsão é que até o final do mês de maio nós já estejamos na casa dos 3 metros”, explica.

Segundo o tenente, de maio a junho, o Acre entra em período de mais seca. “Então, se no início de junho ele está com 3 metros, significa dizer que a gente vai ter dificuldades. Quando chegar o mês de setembro, que é o pior mês de seca aqui em Rio Branco, nós temos uma perspectiva que não é boa, que neste ano a seca ela possa ser pior do que foi no ano de 2022, que já foi uma das maiores secas que nós já tivemos”, disse.

O tenente-coronel disse ainda que em 2022, o Rio Acre chegou na marca de 1,25 metros e não está descartada a possibilidade do Rio chegar nesta mesma marca em 2023 e caso aconteça, haverá prejuízos como altos índices de queimadas, falta de água na zona rural e urbana e também problemas de abastecimento. “Fora outras situações que nós vamos enfrentar, além da grande onda de calor prevista também para esse ano de 2023”, finalizou.