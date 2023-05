No Acre, Festa do Trabalhador apresenta artesanatos e jardinagem de socioeducandos

Nesta segunda-feira (1), o Governo do Acre e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) promovem a Festa do Trabalhador, em alusão ao Dia do Trabalhador, no Centro de Rio Branco.

Dentre as ações, além do show da cantora nacional Joelma, haverá também uma feira de empreendedores locais. O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) também vai participar expondo artesanatos e jardinagem produzidos pelos adolescentes cumprimento de medida socioeducativa.

“O ISE, acreditando que seus socioeducandos possuem ideias empreendedoras, estará participando da feira com a apresentação de itens de artesanato e jardinagem produzidas pelos adolescentes. Venha nos visitar!”, diz o convite, publicado nas redes sociais.

A Festa do Trabalhador acontece nesta segunda-feira (1), na Rua Arlindo Leal, ao lado do Palácio Rio Branco, das 17h às 22h.