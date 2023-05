No Acre, jovem indígena é agredido por segurança de igreja e registra BO

Mateus Ukara Kaxarari, estudante de odontologia e indígena da tribo Kaxarari, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Tucumã no último sábado (27), após ser agredido por um segurança da Igreja Batista do Bosque, localizada próximo à Havan, na entrada da estrada do Calafate. A agressão ocorreu na noite da última quinta-feira (25).

Segundo o relato do jovem, ele foi agredido com um tapa na região das costas pelo segurança do templo religioso, enquanto colocava um cadeado em sua bicicleta no estacionamento da igreja. Em seguida, o segurança apontou uma arma para o seu corpo. Kaxarari estava acompanhado de seus primos, que o convidaram para frequentar a igreja.

Outro segurança tentou conter o colega que apontou a arma para o jovem e pediu desculpas posteriormente, mas Kaxarari recusou o pedido. “O que ele fez foi muito errado”, afirmou o estudante ao ContilNet.

“Voltando da faculdade, eu e meus primos fomos para a igreja. Entrando lá, procuramos uma árvore para colocar as bicicletas e acabamos colocando em um coqueiro, já que não tinha um local adequado. Fiquei aguardando e só senti o cara me dar uma pancada nas costas e sacar a arma. Não estávamos fazendo nada e ele ficou só nos acusando a mim e aos meus primos. O que ele fez foi muito errado e logo depois tentou se desculpar, mas não aceitamos as desculpas”, explicou o jovem.