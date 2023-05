No Acre, todos com mais de 6 meses de idade podem se vacinar contra a gripe

Toda a população do Acre com mais de 6 meses de idade já pode tomar a vacina contra a gripe. A ampliação do público tem como objetivo expandir a cobertura vacinal neste período de inverno amazônico, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), reforça que a imunização é fundamental porque reduz a carga da doença, sobretudo em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. Até o fim de abril, pelo menos 253 mortes por gripe foram confirmadas no país.

De acordo com secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a meta do Ministério de Saúde é vacinar 90% da população do país. “A ampliação tem o intuito de reduzir as complicações, internações e mortalidades decorrentes das infecções pelo vírus da influenza”, destacou.

O imunizante é trivalente, protegendo contra H1N1, H3N2 e vírus influenza B. Para se vacinar, é necessário não estar apresentando sinal ou sintoma de síndrome gripal, e portar documento oficial com foto e carteira de vacinação.

“Nós últimos meses temos identificado casos graves de síndromes respiratórias em crianças e adultos. A vacinação é uma das formas de prevenção mais eficazes contra alguma dessas doenças transmitidas por vírus e, por isso, estamos ampliando a aplicação. As vacinas podem ser encontradas em qualquer unidade de saúde”, salientou Renata Quiles, coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Acre.