O apresentador Pedro Bial confirmou no Instagram que o “Linha Direta” vai relembrar nesta quinta-feira (18/5) o caso da morte do menino Henry Borel. Na última noite, o ministro do STF, Gilmar Mendes, derrubou a liminar obtida pela defesa de Dr. Jairinho que proibia a transmissão do conteúdo.

A limitar havia sido imposta após pedidos da advogada Flávia Fróes, que afirmou à Justiça que o programa poderia prejudicar o julgamento do ex-vereador, acusado de matar o menino de 4 anos. Ainda sem data marcada, Jairinho será submetido a júri popular.

Na noite de quarta (17/5), Gilmar Mendes liberou a atração depois que a TV Globo recorreu da decisão judicial. Segundo o ministro, a medida da defesa teve “o claro propósito de censurar a exibição da matéria jornalística de evidente interesse público”.

Gilmar ainda refutou à decisão assinada pela juíza Elizabeth Machado Louro, do Tribunal de Justiça do Rio, que alegava uma exibição tendenciosa sobre o caso. “A eminente magistrada extrapola os limites de suas funções judicantes para se arvorar à condição de fiscal da qualidade da produção jornalística de emissoras de televisão”, afirmou.

O “Caso Henry Borel” remete a uma terrível história que aconteceu no Rio de Janeiro em 2021. O menino de apenas 4 anos morreu com indícios de agressão no apartamento em que vivia com sua mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, o Dr. Jairo Souza Santos Júnior.

O “Linha Direta” conta com a presença e Leniel Borel, o pai da vítima, que compartilha sua perspectiva sobre o trágico incidente. Durante a simulação do caso, o ator Fernando Sampaio interpreta o papel de Dr. Jairinho.