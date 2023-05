Prefeitura de Rio Branco torna público edital de licitação; confira

A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abre licitação de pregão eletrônico 100/2023 para aquisição de material permanente (mobiliário), para atender as necessidades Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH).

Data de abertura: 05/06/2023 09:00.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou edital:

