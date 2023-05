Psoríase: entenda a doença que acomete o cantor Xand Avião

A psoríase se manifesta inicialmente na pele, com o surgimento de placas e lesões avermelhadas, que escamam. Isso leva o paciente a ter uma série de dificuldades nas suas atividades diárias, como no trabalho e até nas suas relações interpessoais.

A doença acomete em torno de 1% a 3% da população mundial e, no Brasil, a estimativa é de que pouco mais de 1% sofra com a enfermidade, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Hoje, sabe-se que é uma doença autoimune, ou seja, que ataca o próprio organismo.

A doença, que é visível aos olhos, não é contagiosa, já que entre fatores para o seu desenvolvimento está a predisposição genética. De acordo com a SBD, entre 30% e 40% dos pacientes com psoríase têm um familiar de primeiro grau com o problema, a maioria na faixa etária dos 20 aos 40 anos.

As lesões aparecem de forma cíclica — vão e voltam — e em muitos casos o paciente não percebe os sinais. As placas vermelhas podem aparecer e, em algumas semanas, já tomar o corpo inteiro ou, em outros casos, demorar anos para evoluir o quadro. Sinais da Psoríase

Por isso, é preciso estar alerta ao que costuma ser o padrão das lesões, que por definição são vermelhas, ásperas e escamam. Em algumas situações, essas características podem ser acompanhadas de outros sintomas, como a formação de bolhas de pus em certas partes do corpo, cuja pele é mais grossa, como o pé. A coceira também pode acontecer mais em algumas regiões, como no couro cabeludo, do que em outras do corpo. Associação com outras doenças

A atenção aos sintomas pode significar também a prevenção ou a descoberta de outros tipos de doenças, já que hoje se sabe que a psoríase está associada a outras enfermidades. Dados da Fundação Internacional Psoriasis mostram que o paciente com psoríase tem entre 20% e 58% de chances de desenvolver doenças cardiovasculares, 43% têm mais chance de apresentar acidente vascular cerebral, 10% desenvolvem depressão e este risco sobe para quase 30% se for acompanhada de artrite.