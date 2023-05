Racha no Iaco: eleições para prefeito de Sena esquenta e causa primeira ‘briga’ em família

Sena Madureira realmente respira política, e honra a fama de um dos municípios mais politiqueiros do Acre! A cadeira de Mazinho nem foi desocupada e já é alvo de ‘desavenças’ familiares.

Nesta sexta-feira (19), Alan Areal anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Sena Madureira após receber o convite do deputado estadual Tanizio Sá. Em entrevista para o site Tribuna do Acre, Alan confirmou sua pré-candidatura revelando a satisfação em ter o nome na disputa.

“Aceitei com satisfação o convite do deputado Tanízio Sá e estou lançando minha pré-candidatura a prefeito. Conheço profundamente Sena Madureira e estou comprometido em contribuir para seu desenvolvimento e bem-estar”.

Empolgado com seu novo pupilo, o deputado estadual Tanízio Sá comemorou o fato de o médico ter aceito o convite e ressaltou a importância da sua pré-candidatura:

“Estou muito feliz em contar com Dr. Alan Areal como pré-candidato a prefeito de Sena Madureira. Sua experiência como médico infectologista e mestre em medicina tropical, aliada ao seu amor por Sena Madureira, trará uma nova perspectiva para nossa cidade”, disse Tanízio em entrevista nesta sexta.

A candidatura de Alan em Sena se torna uma pedra no sapato do empresário Bruno Rosella, pois Allan é casado com a irmã de Bruno, Vanessa Rossella. Nesse momento, o lançamento da pré-candidatura do médico infectologista torna o clima tenso entre as famílias Areal e Rosella, ocasionando um possível racha, se ambos os candidatos mantiveram os nomes na disputa.

O lançamento da candidatura de Alan é um banho de água fria no grupo de Bruno Rosella, que tem como os ‘cabeças’ do movimento os deputados estaduais Gerlen Diniz e Pablo Bregense. Gerlen e Pablo buscam unificar grandes nomes políticos em torno do jovem empresário, que ainda não tem grande visibilidade política em Sena.

Outro que chega para esquentar a ‘briga’ nessa grande família é o nome de Nilson Areal. Nilson já deixou claro em entrevista à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, que não tem problemas judiciais e que está disposto a entrar na disputa eleitoral em 2024. Com a experiência e nome popular, o lançamento da candidatura de Nilson dividiria mais ainda a família Areal, que poderia seguir unida em torno do nome de Nilson.

Chegamos na metade do ano de 2023, o clima no Iaco literalmente esquentou e, como foi prometido por este colunista, estamos de olho em tudo o que rola nos bastidores da política de Sena Madureira e do Acre, levando informações quentinhas aos nossos leitores. Veja mais sobre política no ContilNet.