Raissa Barbosa participa de festa da cantora Gabi Martins ao lado de famosos; FOTOS

Na noite da última quarta-feira (17) a ex-BBB e cantora Gabi Martins promoveu uma festa com convidados famosos para o lançamento de sua nova música chamado “Indereço é com E“. Entre os convidados, a influenciadora acreana Raissa Barbosa participou do evento.

Em suas redes sociais, a acreana compartilhou o momento ao lado da cantora e também de outros amigos famosos, entre eles, a advogada Deolane Bezerra, o influencer Lucas Guimarães, esposo do influenciador Carlinhos Maia, a atriz Aline Mineiro, a ex-panicat Carol Narizinho e a ex- BBB Jaquelline Grohalski.

