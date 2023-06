“Resultado de um trabalho”, diz delegado-geral da Polícia Civil sobre mais de 100 empossados

No final da tarde desta segunda-feira (29), o governo do Acre empossa mais de 100 novos agentes, delegados, peritos, médicos legistas e escrivões, aprovados no concurso público da Polícia Civil do Acre (PCAC).

A posse acontece no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac) e o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, ressalta o resultado do trabalho que foi feito para chegar até a posse.

“Isso é um resultado de trabalho pelo Governo, pela equipe de governo para que a Polícia Civil possa ter mais condições na parte de pessoal e isso vai, claro, ter resultado porque vamos ter mais investigadores, mais delegados, debruçados nos crimes e é isso que o governo pretende, governador Gladson pretende, como também nós, que estamos à frente da Polícia Civil. Além de mais policiais bem treinados e capacitados para a gente dar uma resposta rápida pra sociedade e com essa resposta rápida a gente diminuir a criminalidade”, disse.

Na noite desta segunda serão empossados em Rio Branco 11 delegados, 103 agentes, 13 peritos, 1 médico legista e 7 escrivões, segundo o delegado-geral. Em Cruzeiro do Sul, município do interior do Acre, também serão empossados mais de 10 novos policiais civis.

Para o delegado-geral, o sentimento é de alegria por saber que muitos colegas estão ingressando. “Sabemos o que eles fizeram, o trabalho que eles tiveram para fazerem o concurso, serem nomeados, a luta deles. Gostaria de parabenizar eles porque eles que passaram no concurso e o Estado proporcionou, claro, toda a academia e agora vamos ter condições de proporcionar mais segurança para nossa população”, finaliza.