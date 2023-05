Trecho de rodovia que liga Acre ao Amazonas é fechado por indígenas

Um grupo da etnia Apurinã fechou a BR-317, em Boca do Acre, rodovia que liga o município amazonense a Rio Branco, nesta segunda-feira (29).

Os indígenas reivindicam do governo federal o asfaltamento do trecho na estrada que corta as terras indígenas da etnia.

O grupo montou um acampamento no local e diz que a manifestação é por tempo inderteminado e só deixam o trecho depois que o governo garantir a pavimentação.

Nota da PRF:

Confirmada a interdição no Km 45 da BR 317, Boca do Acre/AM. Aproximadamente 100 indígenas encontram-se interditando totalmente a rodovia. Reividicam a pavimentação asfáltica nos trechos de barro que ainda restam na região. Alguns motoristas de caminhão e taxistas estão apoiando. O DNIT/AM, com escritório sediado na cidade de Humaitá, é o responsável pela manutenção do trecho acima citado.