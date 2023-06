Alerta: casos de síndrome respiratória grave aumentam no Acre e afetam crianças

De acordo com novo boletom InfoGripe, divulgado nesta sexta feita (16) pela Fundação Oswaldi Cruz (Fiocruz), os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) continuam apresentando sinal de crescimento no Acre.

O boletim aponta que os casos de SRAG estão em queda no país, no entanto, as regiões norte e nordeste apresentam sinais de crescimento em diversos estados. Pelo menos oito capitais brasileiras, incluindo Rio Branco, apresentam indícios de crescimento na tendência de longo prazo, com aumento de casos associados ao vírus influenza, sendo maioria o H1N1.

Os oito estados que apresentam sinal de crescimento são: Acre, Alagoas, Amapá, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe. Em cinco, Acre, Amapá, Pará, Rio Grande do Norte e Roraima, o crescimento recente está associado às crianças.

Nos estados de Alagoas, Paraíba e Sergipe, além das crianças, o aumento se dá em faixas etárias da população adulta, principalmente em idades mais avançadas.

Além de Rio Branco, as capitais que apresentam sinal de crescimento da síndrome respiratória são: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Macapá (AP), São Luís (MA) e Vitória (ES).