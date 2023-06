Berberina: conheça suplemento apontado como “Ozempic natural”

O Ozempic é um remédio injetável para tratar a diabetes que tem a semaglutida como príncipio ativo. Ele atua no pâncreas controlando a produção de insulina e diminuindo a de glucagon – hormônios responsáveis pela regulação dos níveis de glicose no sangue – além de agir no cérebro como um inibidor de apetite.

O Ozempic passou a ser usado de modo “off label” para facilitar o processo de emagrecimento. E foi aí que apareceu a comparação com a berberina, um suplemento à base de plantas, que tem sido usado em estratégias de emagrecimento.

“Não conhecemos ainda nenhuma substância natural que tenha a mesma capacidade e a mesma utilização do Ozempic. As pessoas estão usando essa história de “Ozempic natural” para vender um produto”, destaca o nutricionista Bruno Rua, de Brasília.

A berberina emagrece?